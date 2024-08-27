Sakarya'da Kalp Krizi Nedeniyla Bir Diş Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası ve Kalp Krizi Tragedisi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda eden diş teknisyeni Cem Serbest'in trajik olayı, şehri derinden etkiledi.

Olayın Seyri

40 yaşındaki diş teknisyeni Cem Serbest, 54 DT 430 plakalı SUV aracının direksiyonundayken aniden kalp krizi geçirdi.

Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde üzerinde seyir halindeki araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte refüjü aşıp karşı şeride geçti. Sonrasında istinat duvarına çarparak durabildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu acil olan Cem Serbest’i ambulansa alarak çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen diş teknisyeni kurtaramadı. Hastaneye ulaşmadan hayatını kaybetti. Bu talihsiz olay, hem ailesi hem de meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.