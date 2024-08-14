Sakarya'da 'Kanıt' Sergisi Açıldı

Sakarya'da 'Kanıt' Sergisi Görücüye Çıktı

Sakarya'da, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Kanıt" kitabından derlenen fotoğrafların yer aldığı özel bir sergi açıldı. Bu sergide, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 etkileyici fotoğraf sergilenecek.

Serginin Detayları

"Filistin-Kanıt Sergisi" adını taşıyan etkinlik, 28 Ağustos tarihine kadar sanatseverlerin gezmesine açık olacak. Sergi, ziyaretçilerine Filistin'de yaşanan olayları görsellerle gözler önüne seriyor.

Vali Yaşar'dan Açıklama

Sakarya Valisi Yaşar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kültürel ve sosyal bağları güçlendirdiğine dikkat çekti. Vali, "Sanat, geçmişimizden geleceğimize köprü kurar. Bu sergiyi ziyaret eden herkesin, Filistin'in tarihine ve kültürüne dair daha fazla bilgi edinmesini umuyorum," dedi.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.