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Sakarya’da Kar Yağışı Sonrası 182 Kişi Kurtarıldı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde mahsur kalan 182 kişi, AFAD ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:24
Sakarya’da Kar Yağışı Sonrası 182 Kişi Kurtarıldı

Sakarya’da Kar Yağışı Mağdurlarına AFAD Müdahalesi

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 182 kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bu durumu hızla çözmek için harekete geçti.

İki gün boyunca yoğun kar yağışı altında yol ve yaylalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla AFAD koordinesinde jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara katıldı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında, ekipler Akyazı'da 111, Geyve'de 3, Hendek'te 24, Taraklı'da 29, Pamukova'da 9, Sapanca'da 5 ve Serdivan ilçesinde 1 kişiyi başarılı bir şekilde mahsur kaldıkları yerlerden çıkardı. Kurtarılan 182 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

AFAD ve diğer kurumların gösterdiği özveri, bu tür zor durumlarda toplumun dayanışma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 182 kişi, Afet ve...

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 182 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

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