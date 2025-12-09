Sakarya’da Kasım Operasyonları: Trafikte 126 milyon 853 bin 819 TL Ceza

Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, valilikte düzenlenen ‘Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda, 1-30 Kasım tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmaları açıkladı.

Genel operasyonlar ve yakalamalar

Vali Doğan, operasyonlarda toplam 3 bin 12 şüphelinin yakalandığını ve haklarında adli ile idari işlem yapıldığını bildirdi. Denetimler kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 263 kişinin yakalandığı, bunlardan bazılarının kesinleşmiş hapis cezalarının dağılımının tespit edildiğini belirtti.

Yakalananların ceza dağılımı şöyle: 2’si 30 yıl üzeri, 8’i 20-30 yıl, 17’si 10-20 yıl, 27’si 5-10 yıl ve 185’i 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasına sahiptir. Ayrıca 107 şahıs ifadeye yönelik yakalanmıştır.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Doğan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan aramalarda 20 kilo 451 gramı hammadde olmak üzere toplam 24 kilo 116 gram bonzai, 5 kilo 434 gram metamfetamin, 5 kilo 884 gram esrar, 5 kilo 263 gram skunk ve 26 bin 36 uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini aktardı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin 970 lira ile döviz ve sahte paralara el konuldu.

Kaçakçılıkla mücadelede ise 1 milyon 613 bin makaron, 535 kilo tütün, 388 tarihi obje, 42 ruhsatsız tabanca ve 18 tüfek ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 35 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış, 6 iş yeri mühürlenmiş; fuhuş suçundan 3 şahsa işlem yapılmıştır.

Terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonları

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 1 kişinin tutuklandığını bildiren Doğan, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem yapılan 6 organizatörden 5inin tutuklandığını belirtti. Ayrıca 389 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Trafik denetimleri ve cezalar

Vali Doğan, trafik denetimlerinde 256 bin 100 aracın kontrol edildiğini, kural ihlali ve eksik hususları bulunan 42 bin 742 araca yasal işlem uygulandığını ve 2 bin 264 aracın trafikten men edildiğini söyledi. Sürücü belgelerinden 609 adedinin çeşitli nedenlerle geri alındığı bildirildi.

Denetimlerde ayrıca 200 araca abartı egzoz, 328 araca yüksek sesle müzik, 70 araca alkol/uyuşturucu etkisiyle araç kullanma, 3 bin 498 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulanmış; 236 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 126 milyon 853 bin 819 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır.

Denizde denetimler ve yaptırımlar

Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz araçlarına yönelik kontrollerinde yasa dışı faaliyette bulunan 40 kişiye 981 bin lira ceza kesildi. Ayrıca 44 balıkçı gemisinde bulunan 162 bin 885 litre yakıt üzerinde ulusal marker ve ÖTV’ye ilişkin denetim yapılmış, yasa dışı su ürünleri avcılığı kapsamında bin 500 metre orta su trol ağı ve 9 el tırmağı ele geçirilmiştir.

Vali Doğan’ın açıklamaları, Sakarya’da kamu düzeni, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik güvenliğine yönelik denetimlerin sürdüğünü ortaya koydu.

