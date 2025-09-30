Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu

Karasu'da arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde yaşayan A.A. (35)'ye ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kadının telefonu ve terliğinin Sakarya Nehri kıyısında bulunmasının ardından, dün akşam saatlerinde Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve arama-kurtarma ekipleri nehirde geniş çaplı arama başlattı.

Sabah saatlerinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de katılımıyla yoğunlaştırılan çalışmalar neticesinde A.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan, evli ve 3 çocuk annesi kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.