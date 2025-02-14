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Sakarya'da Kendini Engelli Gösterip Dilenen Şahıs, Zabıta Ekiplerinden Kaçmaya Çalıştı

Sakarya'da engelli gibi dilenen kişi, zabıtadan kaçmak isterken yakalandı. Üzerinden 1531 lira çıktı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:06
Sakarya'da Kendini Engelli Gösterip Dilenen Şahıs, Zabıta Ekiplerinden Kaçmaya Çalıştı

Sakarya'da İlginç Olay: Kendini Engelli Gösterip Dilenen Şahıs Kaçmaya Çalıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kendini engelli olarak göstererek dilenen bir kişi, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Zabıta, koltuk değneği kullanan şahsı belediye binasına götürmek üzere aracına bindirdi. Fakat, buradaki bekleyişine fazla dayanamayan kişi, belediye binasından çıkarken koşarak kaçmaya başladı.

Güvenlik Kamerasında Kayıtlı

Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zabıta ekipleri, kaçan şahsı takip ederek yakalamayı başardı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinde 1531 lira olduğu belirlendi ve paraya el konuldu.

Cezai İşlem Uygulandı

Daha sonrasında, şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca 1406 lira para cezası kesildi. Bu olay, toplumda dilencilikle mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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