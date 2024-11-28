Sakarya'da Korkunç Kaza: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan talihsiz bir trafik kazasında, Ali ve Zeynep Küntaş adlı bir çift hayatını kaybetti. Kaza, Adapazarı-Karasu yolu üzerindeki Darıçayırı Karapınar kavşağı'nda gerçekleşti.

Kazada Neler Oldu?

Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 TR 802 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Olay yerine intikal eden sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına alarak yaralılara müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, çarpışmanın ardından sıkışan Ali ve Zeynep Küntaş'ı araçtan çıkardı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kaza sonrası 54 TR 802 plakalı aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bu durum, kazanın ardından soruşturmanın daha da derinleşmesine neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.