Sakarya'da 'Kültür, Bellek, Aidiyet' Fotoğraf Sergisi OSM'de — 48 Eser

Sakarya'da 'Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet' Fotoğraf Sergisi Ofis Sanat Merkezi'nde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında, SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından hazırlanan 'Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet' temalı fotoğraf sergisi Ofis Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 48 eser yer alıyor ve ziyaretçilere açık olacak tarih 9 Kasım Pazar olarak duyuruldu.

Açılış ve katılımcılar

Açılışa; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, akademisyenler, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ersin Berk: Serginin arka planı

Ersin Berk sergi hakkında şunları ifade etti: 'Bu fotoğraflar son 15 yılda çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Burada öncelikli olarak kültür kavramını ön plana çıkarmaya gayret gösterdim. Kendim de burada doğmuş ve yaşamış biri olarak kültür kavramının biraz daha içine girmeye çalıştım. Fotoğrafların kendisini daha güzel ifade edeceğine inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.' Berk, karelerin Sakarya'nın kültürel değerlerini yansıttığını vurguladı.

Fotoğraf yalnızca görüntü değil, bir hatırlama biçimi

Alpay Şirin serginin kent belleğine katkısına dair şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bugün burada, şehrimizin kültürel hafızasına, kimliğine ve belleğine ışık tutan çok kıymetli bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Ersin Berk’in ‘Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet’ başlıklı sergisi, bizlere sadece görsel bir şölen sunmuyor aynı zamanda kentin ruhuna, insanına ve geçmişine dair derin bir düşünme alanı açıyor. Ersin hocamız, fotoğrafın yalnızca bir görüntü değil, bir anlam ve hatırlama biçimi olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sakarya gibi depremlerle, değişimlerle, yeniden inşalarla yoğrulmuş bir şehirde, ‘bellek’ kavramı kuşkusuz çok daha güçlü bir anlam taşıyor. Bu sergide yer alan her bir kare, kentin geçmişine, kültürel kimliğine ve aidiyet duygusuna dokunan birer hatıra niteliği taşıyor.' Şirin, serginin kentin belleğine değer katacağını belirtti.

Üniversitenin bakışı

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise organizasyon için Ersin Berk ve Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek: 'Ersin hocamızı ve Büyükşehir Belediyemizi böyle bir organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Bu sergi şehrin hafızasına değer katacaktır. Esasında biz üniversite olarak uygulamacıyız. Söz söylemek aslında bir sanattır, iş yapabilmekte ayrı bir sanattır. Öğrencilerimizin de bu tip aktivitelerde aktif rol almaları için Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ‘Sosyal Transkript’ uygulamasını yapıyoruz. Yani ders dışındaki faaliyetleri de görülebilecek bir doküman olarak veriyoruz. Dolayısıyla ben böylesine aktiviteleri çok kıymetli buluyorum.' dedi ve bu tür etkinliklerin öğrenciler için önemine dikkat çekti.

Not: Sergi, Ofis Sanat Merkezi'nde 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

