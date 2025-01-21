Sakarya'da Kuyumcu Hırsızlığı: 5 Tutuklama Gerçekleşti

Sakarya'da Kuyumcu Hırsızlığına 5 Tutuklama

Sakarya'da bir kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen hırsızlık olayı sonrası, 5 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla bağlantılı olarak 13 kişiden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri "projeli çalışma" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan 12, Antalya'dan 1 olmak üzere toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı.

Gözaltı Süreçleri

Operasyon sonrası gözaltında tutulan iki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Olayın detayları ve bağlantılı kişilerin araştırılması devam etmektedir.