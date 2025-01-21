DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

Sakarya'da Kuyumcu Hırsızlığı: 5 Tutuklama Gerçekleşti

Sakarya'daki kuyumcu hırsızlığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı, 13 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:39
Sakarya'da Kuyumcu Hırsızlığı: 5 Tutuklama Gerçekleşti

Sakarya'da Kuyumcu Hırsızlığına 5 Tutuklama

Sakarya'da bir kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen hırsızlık olayı sonrası, 5 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla bağlantılı olarak 13 kişiden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri "projeli çalışma" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan 12, Antalya'dan 1 olmak üzere toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı.

Gözaltı Süreçleri

Operasyon sonrası gözaltında tutulan iki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Olayın detayları ve bağlantılı kişilerin araştırılması devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
2
ABD'de TikTok Krizi: Sosyal Medya Tekelleşme Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Bilim İnsanları, Manyetik Kutbun Yeni Konumunu Güncelledi
4
Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor
5
Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor
7
Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Güvenlik İş Birliğini Sürecek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı