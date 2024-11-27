Sakarya'da Kuyuya Düşen Sahipsiz Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sakarya'da Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Yağcılar Mahallesi'nde düştüğü kuyuda mahsur kalan bir sahipsiz köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, köpeğin yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine hızla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye Ekiplerinin Yetişmesi
Kurtarma operasyonu sırasında, köpeğin hayvan yakalama aparatının plastik aksamının kopması üzerine ekipler, iple müdahaleye geçti. Uzun çabalar sonucunda, köpek kurtarılarak ip kesildi ve salıverildi.
Ekipler, kurtarma işleminin ardından kuyunun üzerini taşlarla kapatarak güvenli hale getirdiler. Bu tür müdahaleler, sahipsiz hayvanların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.