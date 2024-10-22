DOLAR
34,21 0,08%
EURO
37,04 -0,09%
ALTIN
2.992,92 0,02%
BITCOIN
2.317.318,67 -0,06%

Sakarya'da Kuzenini Yaralayan Zanlı Yakalandı

Boşanma aşamasındaki ablasıyla eniştesini barıştırmaya çalışan kuzen, çıkan tartışmada silahla yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:30
Sakarya'da Kuzenini Yaralayan Zanlı Yakalandı

Sakarya'da Kuzenine Silahlı Saldırı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, bir kuzenin silahlı saldırıya uğraması olayı yaşandı. İddialara göre, Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen bu olayda S.B. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki ablasıyla eniştesini barıştırmaya çalıştığı gerekçesiyle kuzeni F.B. (28) ile tartıştı.

Tartışma Büyüdü ve Silah Kullanıldı

Tartışmanın büyümesi sonucunda S.B., kuzeni F.B.'yi silahla vurdu. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralı F.B., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve kısa süre sonra taburcu edildi.

Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Zanlı S.B., jandarma ekipleri tarafından evinin çevresinde yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
2
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
4
Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Heyecanı
5
Sakarya'da Kuzenini Yaralayan Zanlı Yakalandı
6
İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Artıyor
7
Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea Gözaltına Alındı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak