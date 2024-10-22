Sakarya'da Kuzenini Yaralayan Zanlı Yakalandı

Sakarya'da Kuzenine Silahlı Saldırı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, bir kuzenin silahlı saldırıya uğraması olayı yaşandı. İddialara göre, Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen bu olayda S.B. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki ablasıyla eniştesini barıştırmaya çalıştığı gerekçesiyle kuzeni F.B. (28) ile tartıştı.

Tartışma Büyüdü ve Silah Kullanıldı

Tartışmanın büyümesi sonucunda S.B., kuzeni F.B.'yi silahla vurdu. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralı F.B., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve kısa süre sonra taburcu edildi.

Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Zanlı S.B., jandarma ekipleri tarafından evinin çevresinde yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.