Sakarya'da Lastik Değiştirirken Tıra Çarpan Sürücü Öldü

Anadolu Otoyolu Sapanca mevkisinde kaza

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Berat A. (22) idaresindeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği Sapanca mevkisinde patladı.

Durumu fark eden ve aracını emniyet şeridine çeken Berat A., lastiği değiştirmek istediği sırada, diğer bir tırın sürücüsü F.Ö. (48) yönetimindeki 34 CRN 482 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası tır sürücüsü F.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde aracının patlayan lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.