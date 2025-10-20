Sakarya'da Lastik Değiştirirken Tıra Çarpan Sürücü Öldü

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde lastiği patlayan tırını emniyet şeridine çeken Berat A., lastik değiştirirken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:28
Anadolu Otoyolu Sapanca mevkisinde kaza

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Berat A. (22) idaresindeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği Sapanca mevkisinde patladı.

Durumu fark eden ve aracını emniyet şeridine çeken Berat A., lastiği değiştirmek istediği sırada, diğer bir tırın sürücüsü F.Ö. (48) yönetimindeki 34 CRN 482 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası tır sürücüsü F.Ö. gözaltına alındı.

