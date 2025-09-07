DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı

Kurban Bayramı'ndan bu yana kuruyan Maden Deresi, Sakarya'da etkili yağışların ardından yeniden suya kavuştu; bölge halkı ve ziyaretçiler memnun.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:19
Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı

Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı

Sakarya'da yaz aylarında yatağı ve şelalesi kuruyan Maden Deresi, kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla yeniden suya kavuştu. Kurban Bayramı'ndan bu yana yağış almayan dere, alınan yağmurla birlikte eski canlılığına kavuştu.

Yağışın ekosisteme etkisi

Yağışın ardından dere yatağındaki habitat hızla canlandı. Ördek, kaz ve balıkçıllar yeniden bölgede görülmeye başlandı. Bölgenin iki ilçesi olan Kocaali ve Karasu'ya içme suyu sağlayan alan, gelen ziyaretçilere suyun serinliğinde vakit geçirme imkanı sundu.

Yerel halkın tepkisi

Bölgede yaşayanlardan Mehmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada insanların suyun aktığı yerlerde toplandığını belirtti ve “Suyun hayat olduğunu, onu yitirdiğimiz zaman anlamaya başlıyoruz. Her insanoğlu bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra anlar.” dedi. Çalık, bölgede en son kuraklığın yaklaşık 20 yıl önce yaşandığını anlatarak, suyun birden kuruması sonucu balıkların telef olduğunu ve tatil beldesi olarak gelen ziyaretçilerin de su olmadığı için hüsrana uğradığını ifade etti.

Yağmur bulutlarının birikmesinin ardından derede suyun yeniden görünmeye başladığını aktaran Çalık, özellikle Çam Dağı tarafına düşen yoğun yağışın, oradan gelen suları dere yatağına taşıdığını söyledi. Çalık, suyun geliş anını kameraya aldığını belirterek, “Rabbim bizi suyla, susuzlukla imtihan etmesin inşallah.” diye konuştu.

Sosyal medya ve haber ajanslarının ilgisi

Çalık'ın suyun gelişini kaydettiği anların paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anadolu Ajansı'nın da paylaşımıyla görüntüler binlerce kişiye ulaştı ve bölge halkı gelen aramalarla sevincini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu
2
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti
3
Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret
4
Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı
5
Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi
6
Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare
7
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı