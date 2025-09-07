Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı

Sakarya'da yaz aylarında yatağı ve şelalesi kuruyan Maden Deresi, kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla yeniden suya kavuştu. Kurban Bayramı'ndan bu yana yağış almayan dere, alınan yağmurla birlikte eski canlılığına kavuştu.

Yağışın ekosisteme etkisi

Yağışın ardından dere yatağındaki habitat hızla canlandı. Ördek, kaz ve balıkçıllar yeniden bölgede görülmeye başlandı. Bölgenin iki ilçesi olan Kocaali ve Karasu'ya içme suyu sağlayan alan, gelen ziyaretçilere suyun serinliğinde vakit geçirme imkanı sundu.

Yerel halkın tepkisi

Bölgede yaşayanlardan Mehmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada insanların suyun aktığı yerlerde toplandığını belirtti ve “Suyun hayat olduğunu, onu yitirdiğimiz zaman anlamaya başlıyoruz. Her insanoğlu bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra anlar.” dedi. Çalık, bölgede en son kuraklığın yaklaşık 20 yıl önce yaşandığını anlatarak, suyun birden kuruması sonucu balıkların telef olduğunu ve tatil beldesi olarak gelen ziyaretçilerin de su olmadığı için hüsrana uğradığını ifade etti.

Yağmur bulutlarının birikmesinin ardından derede suyun yeniden görünmeye başladığını aktaran Çalık, özellikle Çam Dağı tarafına düşen yoğun yağışın, oradan gelen suları dere yatağına taşıdığını söyledi. Çalık, suyun geliş anını kameraya aldığını belirterek, “Rabbim bizi suyla, susuzlukla imtihan etmesin inşallah.” diye konuştu.

Sosyal medya ve haber ajanslarının ilgisi

Çalık'ın suyun gelişini kaydettiği anların paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anadolu Ajansı'nın da paylaşımıyla görüntüler binlerce kişiye ulaştı ve bölge halkı gelen aramalarla sevincini paylaştı.