Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 20 Yaralı

Sakarya'da Fabrika Patlaması.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında, bugün saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama gerçekleşti. Olayın ardından fabrikanın içinde yangın çıkması nedeniyle itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere nakledildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirirken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Olay sonrası yükselen yoğun dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görünürken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Patlamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlgili kurumların olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.