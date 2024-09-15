Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 20 Yaralı

Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama Raporu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan bir makarna fabrikasında ani bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, 20 kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama ve Kurtarma Çalışmaları

Olay, Anadolu Otoyolu'na yakın bir bölgede bulunan yem silolarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından, dumanların yükselmesi çevredeki vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine, Sakarya il merkezi ve çevre illerden gelen acil yardım ekipleri, yaralıları hastanelere taşımak için hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Kurtarma çalışmaları sırasında, silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde vinç yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçiye olay anında müdahale ederek hastaneye sevk etti. Olay yerinde dumanların yüksekliği, ilçenin farklı noktalarından açıkça görülebiliyordu.

Yangına Müdahale Sürüyor

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyor. İlgili tüm gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak ve yaralıların durumu hakkında bilgiler verilecektir.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Patlamanın yaşandığı fabrika görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Patlamanın yaşandığı fabrika görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Patlamanın yaşandığı fabrika görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Patlamanın yaşandığı fabrika görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikada çalışanlar ve yakınları, güvenlik çemberinin dışındaki alanda çalışmaları izledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı.