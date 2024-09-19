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Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlama: 6 Gözaltı

Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 00:19
Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlama: 6 Gözaltı

Sakarya Hendek'te Makarna Fabrikası Patladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül tarihinde gerçekleşen makarna fabrikasındaki patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı. Sorgusu tamamlanan 6 kişi gözaltına alındı.

Patlamanın Ardından Yaralanmalar

Patlamanın hemen ardından sağlık ekipleri, yaralıları Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere sevk etti. Yaralananlar arasında biri çocuk, 3 itfaiye eri de yer aldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, 30 kişinin yaralandığını ve 2'sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İlk Belirlemeler ve Soğutma Çalışmaları

Patlama sonrasında yapılan soğutma çalışmalarında işçilerden Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın hemen ardından 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

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