Sakarya'da Metruk Binalarda Uyuşturucu Denetimleri Sürüyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metruk binalarda uyuşturucu denetimlerini sıkı tutuyor; son kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:05
Emniyet ekiplerinin kararlı çalışması

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, şehir genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda özellikle metruk binalara odaklanıldı. Motorize ve yaya devriyeler tarafından gerçekleştirilen son kontrollerde, söz konusu binaların içerisinde kimsenin bulunmadığı ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, metruk binalar ile çevrelerinin kolluk kuvvetlerince düzenli olarak denetlendiği ve kontrollerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

