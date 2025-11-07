Sakarya'da Milli Ağaçlandırma Günü: 4 bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

Sakarya'da 11 Kasım'da Binlerce Fidan Toprakla Buluşacak

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sakarya'da geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonda hedef, doğaya yeni nefesler kazandırmak.

Etkinlik Detayları

Tören, Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi'nde yapılacak. Toplam 3 hektarlık alanda 4 bin 500 adet sahil çamı, selvi, karayemiş ve defne fidanı toprakla buluşturulacak.

Etkinliğin tarihi ve saati 11 Kasım 2025 Salı günü saat 11.11 olarak açıklandı. Organizasyona yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

Yerel yetkililer ve organizatörler, vatandaşları bu anlamlı güne katılarak hem çevreye katkı sağlamaya hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyor.

