Sakarya'da 'Minik Bahçıvanlar' 3 Bin Anaokulu Öğrencisiyle Umut Ekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Minik Bahçıvanlar' projesi 16 ilçede 3 bin anaokulu öğrencisini doğayla buluşturdu, çevre bilinci aşılandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:15
16 ilçede çevre bilinci aşılandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Minik Bahçıvanlar" projesi, 16 ilçede hayata geçirildi ve 3 bin anaokulu öğrencisini doğayla buluşturdu. Proje, küçük yaşta çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Çalışma, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldü. Minik katılımcılar rehber ekiplerin yönlendirmesiyle fidana dokundu, toprağı tanıdı ve doğayı korumanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

Projenin son durakları Karapürçek ve Sapanca oldu. Etkinlikte çocuklar ektikleri fidanlara ilk can sularını verdi, mevsimlik saksı çiçeklerini toprağa yerleştirip bakımı hakkında bilgi edindi. Minik bahçıvanlar, keyifli ve öğretici bir gün geçirerek şehrin yeşil geleceğine umut ekti.

