Sakarya'da Mobilyacılar Çarşısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:48
Sakarya'da Mobilyacılar Çarşısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Mobilyacılar Çarşısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısı olarak bilinen Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının, İstiklal Mahallesi'ndeki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına 12 araç ve 30 personel ile müdahale etti. Yangın sırasında oluşan yoğun duman, çevreyi etkisi altına aldı.

Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak atölye ve depo alanlarının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangın bölgesine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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