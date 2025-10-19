Sakarya'da Motosiklet Tutkunlarından Meme Kanseri Farkındalık Turu

Sakarya Serdivan'da motosikletçiler, pembe balonlarla düzenledikleri turla 1-30 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekti ve ücretsiz mamografi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 17:10
Etkinlik ve amaç

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında kent sokaklarında tur düzenledi. Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte sürücüler, motosikletlerine bağladıkları pembe balonlarla dikkat çekti.

Yetkililer ne dedi

İlçe Sağlık Müdürü Yasin Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin amacını, “1-30 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla topluma daha fazla ulaşmak, mesaj vermek ve sağlık merkezlerinde ücretsiz taramaların yapıldığını duyurmak olarak özetledi.

Çatalbaş, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik uyarıda bulunarak, “40-69 yaş arasındaki bütün kadınları, iki yılda bir ücretsiz yapılan mamografi çekimleri için merkezlere beklediklerini” belirtti.

Katılımcıların görüşleri

Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Adem Koç, destek veren kulüplerle görsel açıdan etkili bir kortej oluşturduklarını ifade ederek, “Halka ulaşmak adına, görsellik adına güzel bir kortej oldu. Daha önce de yaptık, yapmaya da inşallah devam edeceğiz. 60'a yakın katılım var. Hava muhalefetinden dolayı biraz az oldu ama genelde 100-150 motor oluyorduk.” dedi.

Motor sporcusu Beyzanur Bayrak, tüm kadınlara elle muayene yöntemini tavsiye ettiğini vurgulayarak, iki yılda bir doktora gidip kontrol yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte yer alan Aynur Batman ise, “Kadınlarımızı mamografilerini çektirmeye, KETEM ve ilgili kurumlara davet ediyoruz. Böyle bir sürüş düzenledik farkındalık olması adına. Umarım bir faydamız dokunmuştur.” sözleriyle çağrı yaptı.

Sonuç

Etkinlik, pembe balonlu kortej ve yetkililerin çağrılarıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflerken, kadınları ücretsiz tarama ve mamografi hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında tur etkinliği düzenledi. Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde turu düzenleyen kadın ve erkek sürücüler, motosikletlerine bağladıkları pembe balonlarla kentin cadde ve sokaklarında tur attı.

