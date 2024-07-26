Sakarya'da Netanyahu'nun Konuşmasına Protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Konuşmasına Tepki

Sakarya, Bolu ve Düzce'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Sakarya'daki Protesto

Sakarya'da, Milli İrade Platformu öncülüğünde, Cuma namazının ardından Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplanan kalabalık, Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları kınadı. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Bunun yanı sıra ABD, Netanyahu'yu davet ederek Kongre'de konuşma fırsatı sundu." dedi.

Bolu'daki Etkinlik

Bolu'da ise, protestocular Kadı Cami önünde toplandı. Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz, ABD Kongresi'ni Gazze'deki olaylardan dolayı şiddetle kınadıklarını belirtti. Yılmaz, "Parlamento içinde direnen Rashida Tlaib'e destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzce'deki Gösterim

Düzce'de de Milli İrade Platformu üyeleri, Cedidiye Camisi önünde toplanarak Netanyahu’nun konuşmasına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Kudret Koz, ABD Parlamentosu'nun Netanyahu'yu ayakta alkışlamasını, tarih açısından büyük bir utanç olarak adlandırdı ve "Zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz," dedi.

Protestolar sırasında, yerel müftüler ve dernek temsilcileri, Filistin'e destek mesajları vererek dayanışma çağrısında bulundular.

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Kudret Koz, yaptı.

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Kudret Koz, yaptı.

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Kudret Koz, yaptı.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.