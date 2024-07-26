Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakarya'da Netanyahu'nun Konuşmasına Protesto

Sakarya, Bolu ve Düzce'de Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına yönelik protestolar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:21
Sakarya'da Netanyahu'nun Konuşmasına Protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Konuşmasına Tepki

Sakarya, Bolu ve Düzce'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Sakarya'daki Protesto

Sakarya'da, Milli İrade Platformu öncülüğünde, Cuma namazının ardından Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplanan kalabalık, Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları kınadı. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Bunun yanı sıra ABD, Netanyahu'yu davet ederek Kongre'de konuşma fırsatı sundu." dedi.

Bolu'daki Etkinlik

Bolu'da ise, protestocular Kadı Cami önünde toplandı. Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz, ABD Kongresi'ni Gazze'deki olaylardan dolayı şiddetle kınadıklarını belirtti. Yılmaz, "Parlamento içinde direnen Rashida Tlaib'e destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzce'deki Gösterim

Düzce'de de Milli İrade Platformu üyeleri, Cedidiye Camisi önünde toplanarak Netanyahu’nun konuşmasına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Kudret Koz, ABD Parlamentosu'nun Netanyahu'yu ayakta alkışlamasını, tarih açısından büyük bir utanç olarak adlandırdı ve "Zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz," dedi.

Protestolar sırasında, yerel müftüler ve dernek temsilcileri, Filistin'e destek mesajları vererek dayanışma çağrısında bulundular.

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi....

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Kudret Koz, yaptı.

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi....

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Kudret Koz, yaptı.

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi....

Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Kudret Koz, yaptı.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi...

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi...

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi...

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi...

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, grup adına açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!