Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla düzenlenen 'Roman Kahramanları Festivali', öğrencilerin roman kahramanlarını ve mekanlarını canlandırdığı renkli bir etkinlik oldu.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen festivalde, öğrenciler, okudukları romanlardaki kahramanların kostümlerini giyerek, hayal güçleriyle dekorlarını hazırladılar. Festivalin amacı, romanların daha iyi anlaşılması, öğrencilerin empati ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesiydi.

Festivalde Renkli Aktiviteler

Okulda düzenlenen söyleşi ve panellerin yanı sıra yazarlarla buluşma fırsatı bulan öğrenciler, mini konserler verdi ve resim sergisi açtı. Okul müdürü Canan Başer Borlukçu, Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserlerin öğrenciler tarafından okunduğunu belirterek, “Bu süreç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okuma kültürünü geliştirmek amacıyla büyük önem taşıyor,” dedi.

Borlukçu, festivalin gerçekleştirilmesinde başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere herkesin katkısının olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de bu çalışmayı ilk kez biz başlattık ve diğer okullara örnek olduk,” şeklinde konuştu.

Olumlu Geri Dönüşler

Festivalin ilk yapıldığı yıllarda bazı olumsuz yorumlar alındığını hatırlatan Borlukçu, “Ancak bu yılki organizasyonda hiçbir olumsuz yorumla karşılaşmadık. Gelen geri dönüşler bizi çok mutlu etti,” dedi.

Festivalin Kapsamı ve Öğrenci Gelişimi

Edebiyat öğretmeni Ercan Yılmaz, festivalin okulun klasikleri arasına girdiğini belirterek, Türkiye'deki birçok okulda benzer etkinliklerin düzenlenmesini umut ettiklerini söyledi. “Bu tür organizasyonlar, öğrencilerin kitaba olan sevgisini artırıyor,” dedi.

Öğrenci Emin Çelik, festival hazırlıklarının yaklaşık dört ay sürdüğünü ve bu süreçte hem sosyal yönlerini hem de yaratıcılıklarını geliştirdiklerini ifade etti. Diğer öğrenciler de, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptılar. Zümra Gürsoy ise, “Bir hayalin ışığında geldik bu noktaya kadar. Hayal kurmayı yaptıklarımızla öğreniyoruz,” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Sakarya'da lise öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanları ve mekanlarını okul ortamına taşıdı. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde romanların daha iyi anlaşılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.

Sakarya'da lise öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanları ve mekanlarını okul ortamına taşıdı. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde romanların daha iyi anlaşılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.