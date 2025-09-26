Sakarya'da okulda müstehcen şekilde dolaşan bekçi için soruşturma başlatıldı

Sakarya'da okulda müstehcen şekilde dolaşan kişi hakkında soruşturma

Valilik idari ve adli işlem başlattı

Sakarya Valiliği, kentteki bir okulda gece saatlerinde müstehcen şekilde dolaştığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme başlattığını açıkladı.

Yapılan incelemede söz konusu kişinin okulun gece bekçisi olduğu tespit edildi.

Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir.

İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.