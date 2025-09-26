Sakarya'da okulda müstehcen şekilde dolaşan bekçi için soruşturma başlatıldı

Sakarya Valiliği, bir okulda müstehcen şekilde dolaştığı iddia edilen kişinin gece bekçisi olduğunu tespit ederek hakkında idari ve adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:00
Sakarya Valiliği, kentteki bir okulda gece saatlerinde müstehcen şekilde dolaştığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme başlattığını açıkladı.

Yapılan incelemede söz konusu kişinin okulun gece bekçisi olduğu tespit edildi.

Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir.

İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.

