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Sakarya'da Orman Emvallerini Sattığı İddia Edilen Muhtar Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman emvallerini sattığı iddia edilen muhtar Z.E., 'zimmet' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:52
Sakarya'da Orman Emvallerini Sattığı İddia Edilen Muhtar Tutuklandı

Sakarya'da Muhtar Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, orman emvallerini sattığı iddia edilen muhtar Z.E. (54), zimmet suçundan tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Altındere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Z.E., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik önüne çıkan zanlı, zimmet suçuyla ilgili olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevden Uzaklaştırma

Yaşanan olayın ardından, Z.E.'nin Akyazı Kaymakamlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Sürecin nasıl gelişeceği ise merakla bekleniyor.

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