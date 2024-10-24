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Sakarya'da Ortadoğu Siyaset ve Toplum Kongresi Başladı

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede Filistin meselesi ele alındı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran'dan önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:46
Sakarya'da Ortadoğu Siyaset ve Toplum Kongresi Başladı

Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi Sakarya'da Düzenleniyor

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi", Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Kongre, Sakarya Üniversitesi ORMER Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliği ile düzenleniyor. Bu yılki ana tema ise "İsrail-Filistin Çatışması".

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran'dan Açıklamalar

Kongredeki açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin insani yardım konusunda Filistin'e en fazla destek veren ülke olduğunu vurguladı. Duran, "Bununla yetinmeyip birçok diplomatik girişim ve uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmeler var," dedi.

Duran, ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, şehit ve yaralılar için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki duruşuna da değinen Duran, "'Dünya 5'ten büyüktür' mottosunu devam ettiren bir liderimiz var," dedi.

Krizin Bölgesel Yansımaları

Duran, krizin sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, Lübnan, Yemen, Suriye, Irak ve İran'ı da etkilediğine dikkati çekti. "Adil bir barışa ihtiyaç var," diyen Duran, iki devletli çözümün sağlanması için Türkiye'nin gayret gösterdiğini ifade etti.

Filistin konusundaki tüm çabaların önemli olduğunu belirten Duran, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadıkça sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.

Yıldırım Turan'dan Vurgu

Kongre yürütücüsü Doç. Dr. Yıldırım Turan da, "Bu yıl işgalci İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği Gazze soykırımı dolayısıyla Filistin meselesine özel odaklanma kararı aldık," dedi. Turan, Filistin sorununu küresel bir mesele olarak ele almanın önemini vurguladı.

Kongre, farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve yarın sona erecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"ne...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor. Sakarya Üniversitesi ORMER Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi", farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3) da katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"ne...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor. Sakarya Üniversitesi ORMER Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi", farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3) da katıldı.

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