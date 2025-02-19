Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:36
Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Taraklı-Göynük kara yolu Yeniköy mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. (68) yönetimindeki 14 ALC 182 plakalı otomobil ile H.G. (36) idaresindeki 14 KB 940 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte araçta bulunan I.Ç. (12) ve A.Ç. (48) sağlık görevlileri tarafından Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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