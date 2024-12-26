Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 10 yaşındaki Safiye Seher B., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Çevreyolu Güneşler mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula giden Safiye Seher B.'ye yaya geçidinde çarptı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri kaza yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri, çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Safiye Seher B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücü K.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.