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Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk için cenaze töreni yapıldı. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:57
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada, K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bozkurt'a çarptı.

Kazada yaralanan küçük kız için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bozkurt, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Aileye Taziye

Safiye Seher Bozkurt'un cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Ailesi, taziyeleri burada kabul ederken, cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Sürücü Tutuklandı

Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü K.Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen K.Ş., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Vatandaşların Tepkisi

Ayrıca, olayla ilgili bir protesto gerçekleştiren vatandaşlar, çevre yolunu araçlarıyla kapatarak tepkilerini gösterdi. Ancak, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yol, her iki yönüyle açıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

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