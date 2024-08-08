Sakarya'da Pat Pat Kazasında 10 Yaralı

Sakarya'da Pat Pat Aracı Devrildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir tarım aracı olarak bilinen pat patın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Olay, Akçukur Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, H.T.O. (15) idaresindeki pat pat, bir anlık kontrol kaybı sonucu devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Kaza sonucu yaralanan kişiler arasında pat patın sürücüsü H.T.O. ile birlikte A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) bulunmaktadır. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.