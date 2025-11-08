Sakarya'da Patpat Kazası: 2 Yaşındaki Eslem Ayaz Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, 12 yaşındaki A.T. idaresindeki patpat, yol üzerinde oynayan Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrularak ağır yaralandı.

Kaza ve sağlık müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı iki kardeş Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Eslem Ayaz hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 6 yaşındaki ablası N.A.'nın yaşam mücadelesi sürüyor.

Cenaze ve soruşturma

Hayatını kaybeden Eslem Ayaz, Akyazı Dedeler Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Babasının mezara su dökerken yaşadığı acı, törene katılanların yüreklerini dağladı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, patpatı kullanan 12 yaşındaki A.T.'nin gözaltına alındığı; patpatın sahibi olduğu belirtilen Ş.T.'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

CENAZE NAMAZININ KILINMASI