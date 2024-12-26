Sakarya'da Sağlık Personeline Yönelik Silahlı Saldırıda 3 Zanlı Yakalandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı Şoku!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 21 Aralık Cumartesi günü bir sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası 3 zanlı gözaltına alındı.

Olay, sağlık personeli Furkan K. (27) nöbete gitmek üzere yola çıktığı sırada hastaneye yakın bir bölgede gerçekleşti. Şüphelilerin otomobille geldiği belirtilen saldırıda, Furkan K. başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralı sağlık personeli, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların hızla kaçtıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, zanlıların kimliklerini belirleyerek O.S. (22) ve U.E. (29) isimli kişileri İstanbul'da, Z.C.T. (31) ise Sakarya'da yakaladı. Saldırıda kullanılan silaha da el konuldu.

Olayla ilgili yapılan araştırmalara göre, şüphelilerin alacak verecek meselesi yüzünden aracın eski sahiplerinden Y.S.'yi hedef almak istedikleri ve bu kişinin kullandığı araca ateş ettikleri belirtildi. Yaralanan Furkan K.'nin olayla herhangi bir ilgisi olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik birimleri, bu tür saldırılara karşı daha fazla önlem almak için çalışmalarını sürdürüyor.