Sakarya'da Şarampole Devrilen Otomobildeki Sürücü Kurtarıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan kar yağışı, yolda kayganlaşmaya neden olarak bir kazaya yol açtı. Dünkü olayda, Maksudiye Mahallesi camisi imamı Eyüp Dayıoğlu, teravih namazı için otomobiliyle camiye giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kar ve sis nedeniyle zorlu şartlar altında uzun süre süren arama çalışmalarıyla Dayıoğlu'nu mahalleden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, donma tehlikesiyle karşı karşıya buldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından Dayıoğlu, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen 51 yaşındaki imam, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, bölgedeki hava koşullarının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı.