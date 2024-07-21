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Sakarya'da Şarampole Yuvarlanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda ihtiyaç molası veren sürücü, dengesini kaybederek şarampole düştü. Olayda yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 22:18
Sakarya'da Şarampole Yuvarlanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, yol kenarındaki şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolunda seyir halinde olan Ahmet Yavuzer (57), Karadere Mahallesi'nde ihtiyaç molası vermek için aracını durdurdu.

Yavuzer, yol kenarındaki bariyerden atlayarak otluk alana geçmek istediği esnada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki şarampole düştü.

Kurtarma Çalışmaları

Aracındaki eşi, Yavuzer'in düştüğünü fark ederek hemen yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine inen ekipler, yaptıkları kontrollerde Yavuzer’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yavuzer'in cenazesi, gerekli incelemelerin ardından itfaiye ekipleri tarafından halatlarla yukarı çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

Ulaşımda Aksamalar

Kazanın ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı ve bu durum araç kuyruğuna neden oldu.

Yavuzer’in, Karasu ilçesinde bulunan yazlığında tatil yaptıktan sonra, İstanbul’un Üsküdar ilçesine dönerken bu talihsiz kaza gerçekleşti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

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