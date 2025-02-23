Sakarya'da Şehir Merkezine İnmiş Tilki Anbean Görüntülendi

Adapazarı'nda aç kalan bir tilki, cep telefonuyla görüntülenerek ilginç bir anı kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:49
Sakarya'da Şehir Merkezine İnmiş Tilki Anbean Görüntülendi

Sakarya'da Gözüken İlginç Manzara: Tilki Şehir Merkezinde!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Şeker Mahallesi'nde yiyecek arayan bir tilki, yerleşim alanına inerek vatandaşların dikkatini çekti.

Aç kalan bu tilki, bir evin önündeki alanda dolaşırken, bir vatandaş durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, tilkinin yiyecek arayışındaki sakin tavırları izleyenlere unutulmaz bir an sundu.

Ancak tilki, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Bu tür olaylar, doğanın insanla iç içe geçtiği anları gözler önüne sererken, şehir yaşamının ortasında vahşi hayatın izlerini de hatırlatıyor.

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