Sakarya'da Seyir Halindeyken Tır Yandı: Olayın Ayrıntıları

Sakarya'nın Pamukova İlçesinde Yangın Faciası

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır korku dolu anlar yaşattı. Pamukova'dan İznik yönüne giden Mahmut İ. yönetimindeki 31 ASG 932 plakalı tır, motor kısmındaki elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle bir anda alev aldı.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Pekmezli rampası mevkiinde yangını fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tırın dorse bölümünü de sardı. Olay yerine Sakarya ve Bilecik'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ulaşımda Aksaklıklar

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.