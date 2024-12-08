Sakarya'da Seyir Halindeyken Tırın Damperi Üst Geçitte Asılı Kaldı

Sakarya'da Tır Kazası: Damper Üst Geçitte Asılı Kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde saat 14:00 sularında, seyir halindeki bir tırın damperi, üst geçide çarparak asılı kaldı. Olay, D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde, G.Ç. isimli sürücünün kullandığı 54 RK 747 plakalı tır ile gerçekleşti.

Kaza, Alifutpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tırın açılan damperi, üst geçide çarptı ve çekicisinden koparak orada asılı kaldı. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralı bulunmadı.

Sürücü, aracını kara yolu kenarına park etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede kaza yerine itfaiye, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Bilecik yönünde ulaşımda aksamalara neden olan olayda, sürücüler Düzakçaşehir Mahallesi yan yoluna yönlendirildi. Damperin yoldan kaldırılmasıyla birlikte, ulaşım tekrar normale döndü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeki tırın açılan damperinin üst geçide çarparak asılı kalması ulaşımı aksattı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeki tırın açılan damperinin üst geçide çarparak asılı kalması ulaşımı aksattı.