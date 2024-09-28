Sakarya'da Sıcak Hava Sahilde Keyfe Dönüştü

Sıcak Hava ve Deniz Keyfi

Sakarya'da, güneşli ve sıcak bir hafta sonu, sahil severlerin ilgisini çekti. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı bu güzel günde, vatandaşlar Karadeniz'in huzur verici sularını tercih ettiler.

Karasu Sahili Yoğun İlgi Gördü

Şehirdeki en popüler plajlardan biri olan Karasu Sahili, sıcak havadan faydalanmak isteyenlerin adresi oldu. Bazı insanlar denizin tadını çıkarırken, diğerleri güneşin keyfini çıkardı.

Güvenlik Uyarıları

Sahilde görevli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, vatandaşları güvenli alanlarda denize girmeleri konusunda uyararak önlem almayı ihmal etmedi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.