DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.239,18 0,41%

Sakarya'da Sıcak Hava Sahilde Keyfe Dönüştü

Sakarya'da 30 derecelik sıcak hava, sahilde güneşlenmek ve denize girmek isteyenler için ideal hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:02
Sakarya'da Sıcak Hava Sahilde Keyfe Dönüştü

Sıcak Hava ve Deniz Keyfi

Sakarya'da, güneşli ve sıcak bir hafta sonu, sahil severlerin ilgisini çekti. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı bu güzel günde, vatandaşlar Karadeniz'in huzur verici sularını tercih ettiler.

Karasu Sahili Yoğun İlgi Gördü

Şehirdeki en popüler plajlardan biri olan Karasu Sahili, sıcak havadan faydalanmak isteyenlerin adresi oldu. Bazı insanlar denizin tadını çıkarırken, diğerleri güneşin keyfini çıkardı.

Güvenlik Uyarıları

Sahilde görevli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, vatandaşları güvenli alanlarda denize girmeleri konusunda uyararak önlem almayı ihmal etmedi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni...

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni...

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni...

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni...

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni...

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni...

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti. Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Dahiye, Bekaa Vadisi ve Suriye Sınırı Hedef Alındı
3
İran, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümünü Takiben 5 Gün Ulusal Yas İlan Etti
4
Osmaniye'de Yaşlı Adamın Darbedilmesi Olayında Bir Zanlı Tutuklandı
5
Fethiye'de Lüks Yat 'White Rose Of Drachs' Yakıt İkmali Yaptı
6
Kastamonu'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı'nı Ağırladı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek