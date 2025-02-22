Sakarya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 2 oldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:56
Sakarya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi'nde yaşanan silahlı kavga, bölgedeki güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Olay, Orta Mahalle'de bir büfeden aldıkları alkollü içeceği işletmenin yanında içmek isteyen bir grup ile işletme sahibi arasındaki tartışmanın büyümesiyle patlak verdi.

Başlangıçta basit bir tartışma olarak görülen olay, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda, büfe sahibi ve 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde ulaştı.

Polis, olayla ilgili yaptığı incelemede, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiden 2'sini gözaltına aldı. Yaralı durumdaki 4 şüphelinin hastanelerde tedavi altına alındıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

Ayrıca, polis ekipleri olaya müdahil olan iki silaha da el koyarak incelemelere başladı. Olayın detayları ve olaya karışanların kimlikleri üzerine çalışmalar sürüyor.

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