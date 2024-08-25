Sakarya'da Silahlı Kavga: Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Çıkan Silahlı Kavga Sonrası Cenin Kararı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 20 yaşındaki B.A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kavga Detayları
Olay, Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün gerçekleşen silahlı çatışmada toplamda 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden B.A. dışında, S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) de yaralandı.
Cenaze Töreni
Genç B.A.'nın cenazesi, yarın Çamyolu Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecektir.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.