Sakarya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, bölgedeki bir market sahibinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, motosikletli bir şüpheli tarafından gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucunda, Medeniyet Bulvarı'ndaki marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, saldırının şüphelisi D.G gözaltına alındı. Polis, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.