Sakarya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bir iş yerine yönelik yapılan tabanca atışları sırasında gerçekleşti.

İş yerinde bulunan U.A., yapılan ateş sonucu bacağından yaralanarak derhal olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı U.A.'nın durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis, olayın ardından şüphelinin olay yerinden motosikletle kaçtığını belirterek, kişinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.