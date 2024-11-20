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Sakarya'da Silahlı Saldırı: Azerbaycan Uyruklu Kadın Yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Polis, saldırganı bulmak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:43
Sakarya'da Silahlı Saldırı: Azerbaycan Uyruklu Kadın Yaralandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı Olayı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Azerbaycan uyruklu bir kadın yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yürüyen Ş.M. isimli kadının kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğramasıyla gerçekleşti.

Yetkililerin Tepkisi

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadına müdahale etti. Ağır yaralanan Ş.M., sağlık personelinin ilk yardımının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Olay sonrası polisin yaptığı incelemede, etrafta toplam 6 kovan tespit edildi. Şu anda yetkililer, saldırganın yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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