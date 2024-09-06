Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakarya'da Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı, Zanlı Yakalandı

Adapazarı'nda bir kadını başından vurarak kaçan zanlı, Hendek'te yakalandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:00
Sakarya'da Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı, Zanlı Yakalandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı Olayı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırıda, 35 yaşındaki S.G. başından vuruldu. Olay, Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki bir iş yerinde gerçekleşti. Saldırı sonrasında zanlı, olay yerinden hızla kaçtı.

Zanlı Ele Geçirildi

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli S.S.'nin kimliğini tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Hendek ilçesindeki saklandığı adreste suç aleti silahla birlikte yakaladı.

Yaralı Kadının Durumu

Olay anında iş yerinin çevresindeki kişiler, silah seslerini duyup durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, S.G.'yi başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlı S.S. ise emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili hem yaralı kadının sağlık durumu hem de zanlının durumu yakından takip edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi