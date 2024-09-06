Sakarya'da Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı, Zanlı Yakalandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı Olayı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırıda, 35 yaşındaki S.G. başından vuruldu. Olay, Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki bir iş yerinde gerçekleşti. Saldırı sonrasında zanlı, olay yerinden hızla kaçtı.

Zanlı Ele Geçirildi

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli S.S.'nin kimliğini tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Hendek ilçesindeki saklandığı adreste suç aleti silahla birlikte yakaladı.

Yaralı Kadının Durumu

Olay anında iş yerinin çevresindeki kişiler, silah seslerini duyup durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, S.G.'yi başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlı S.S. ise emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili hem yaralı kadının sağlık durumu hem de zanlının durumu yakından takip edilmektedir.