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Sakarya'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Mehmet K Tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonrası şüpheli Mehmet K tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:59
Sakarya'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Mehmet K Tutuklandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı Olayı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta 24 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırı sonrasında gözaltına alınan Mehmet K tutuklandı.

Olaya İlişkin Detaylar

Feyzullah Bilici'ye ait iki katlı evin alt katına pompalı tüfekle ateş açıldığı ifade edilen olayda, yaralanan olmadı fakat bazı pencerelerin camları kırıldı. Saldırganın kimliği tespit eden polis ekipleri, Mehmet K'yi dün Şifalı Su Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalamayı başardı.

Şüphelinin Yakalanması ve Tutuklanması

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yakalama kararı da mevcuttu.

Olay Sonrası Alınan Önlemler

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan tüfek ve 16 fişeğin de ele geçirildiği belirtildi. Sakarya’da yaşanan bu silahlı saldırı, bölgede endişe yaratırken, polis güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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