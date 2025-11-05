Sakarya'da Sinema Atölyesi Başladı — Büyükşehir Akademi Ofis Sanat Merkezi'nde

Sakarya'da Sinema Atölyesi Başladı

Büyükşehir Akademi Güz Dönemi kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde buluşma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi Güz Dönemi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Sinema Atölyesi, sinemaseverleri Ofis Sanat Merkezinde bir araya getirdi.

Programı yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen atölye, toplam 8 hafta sürecek derslerle katılımcılara sinema eğitimi sunuyor.

Dersin açılışında Dr. Doğuşcan Göker katılımcılara sinemanın büyülü dünyasını tanıttı; sinemanın doğuşu, kültürel etkisi ve teknolojik gelişimi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Dr. Doğuşcan Göker atölyede şu değerlendirmeyi paylaştı: "Fotoğraf zamanı durdururken, sinema zamanı harekete geçiriyordu. Bu fark sinemayı çok güçlü bir araç haline getirdi. Bir insan hayatını kaybetse bile görüntüsü kaldığı sürece yaşamaya devam ediyordu. Bu yönüyle sinema, modern insanın en büyük zaferlerinden biri sayılır. Sinema, insanın kendi varlığını, zamanla ilişkisini ve dünyayı anlama çabasının en görsel hâlidir. Her film, bir dönemin ruhunu taşır, bir toplumun düşünme biçimini, korkularını ve umutlarını perdeye yansıtır. Bu nedenle sinema tarihi, aslında insanlığın kendini anlatma tarihidir."

Atölye, katılımcılara teorik bilgilerle birlikte sinema tarihine ve güncel teknolojilere dair perspektifler sunarak bölgedeki kültür-sanat hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ GÜZ DÖNEMİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN SİNEMA ATÖLYESİ, SİNEMASEVERLERİ OFİS SANAT MERKEZİ’NDE BİR ARAYA GETİRDİ.