Sakarya'da şok olay: Polis, karısını ve kızını öldürdü, annesini yaraladı ve intihar etti

Serdivan'da aile katliamı yapan polis intihar etti. Polis memuru, silahıyla eşi ve kızını vurarak öldürdü, annesini de ağır yaraladı. Olay yerine gelen meslektaşları, polisin cesedini buldu.

Sakarya'da şok olay: Polis, karısını ve kızını öldürdü, annesini yaraladı ve intihar etti
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Polis, ailesini vurup intihar etti. Serdivan'da Tuğra Evler Sitesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesine silahla ateş etti. 

Polis, olaydan sonra silahını kendine doğrultarak hayatına son verdi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Serdivan'da aile katliamı yapan polis memuru İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla vurduktan sonra intihar etti. 

POLİSİN VURDUĞU ANNESİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ve kızının öldüğünü tespit etti. Eşi ve annesi ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü, ancak eşi de kurtarılamadı. Anne ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. 

Olayın nedeni araştırılırken, polisin meslektaşları da olay yerine akın etti. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

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