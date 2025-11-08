Sakarya'da Suça Geçit Yok: Jandarma Ekim'de 1.196 Yakalama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Ekim 2025'te yürüttüğü aralıksız operasyonlarla suç ve suçlulara karşı kararlı bir mücadele sergiledi.

Ekim ayı operasyonları

01-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ekipler 6 bin 921 önleyici ve adli devriye icra etti. Uygulamalarda 537 bin 898 şahıs sorgulandı. Çalışmalar sonucunda toplam bin 196 kişi yakalandı; bunlardan 159'u hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Yakalanan şahısların suç dağılımı şu şekilde: 83 dolandırıcılık, 76 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 44 hırsızlık, 5 öldürme ve 988 diğer suçlar.

Ayrıca yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 18 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 11 av tüfeği bulunuyor.

10 aylık bilanço

2025 yılının ilk 10 ayında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı toplam 99 bin 232 devriye faaliyeti gerçekleştirdi ve 3 milyon 691 bin 620 şahsı sorguladı. Bu dönemde yakalananların sayısı 10 bin 276 olarak kaydedildi.

Söz konusu şüphelilerin dağılımı: 923 dolandırıcılık, 556 uyuşturucu, 421 hırsızlık, 32 öldürme, 13 terör ve 8 bin 331 diğer suçlar. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 560 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar arasında 186 ruhsatsız tabanca, 118 av tüfeği, 119 kurusıkı tabanca, 3 makinalı tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek (1 Kalaşnikov, 1 keskin nişancı tüfeği) yer alıyor.

Jandarma'dan açıklama

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Suç işleyenlerin ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların sonsuza kadar kaçmaları mümkün değildir. Nerede olurlarsa olsunlar bulup yakalayarak adalete teslim etmeye kararlıyız." denildi. Açıklamada ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunanların öncelikle yakınları tarafından ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması, ikna edilememeleri durumunda jandarmayla iş birliği yapılmasının arzulandığı belirtildi.

