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Sakarya'da Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Toplantı Düzenlendi

Sakarya'da gerçekleştirilen Su Kurulu Toplantısı'nda sürdürülebilir su yönetimi ve iklim değişikliği hakkında önemli görüşmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:07
Sakarya'da Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Toplantı Düzenlendi

Sakarya'da "Havza Su Kurulu Toplantısı" Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, sürdürülebilir yönetim için suyu kendi havzasında yönetmenin önemine vurgu yaptı. Karaaslan, “Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak havza ölçekli yönetim planlarını tamamlıyoruz, uygulamaya koyuyoruz,” dedi.

Sakarya Valiliği'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Sakarya Havzası Su Kurulu Toplantısı', nehir havza ve taşkın yönetimi planları ile içme ve kullanma suyu havzası koruma planı gibi konular ele alındı.

İklim Değişikliği ve Su Stresi

Karaaslan, toplantıda Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Ülkede yağışların az ve düzensiz olduğunu dile getiren Karaaslan, suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için havza bazında yönetimin gerekliliğine dikkat çekti.

Karaaslan, 2030 yılında nüfus artışına rağmen Türkiye'nin su potansiyelinin yüzde 20 azalma göstereceğini ve bu sorunun üstesinden gelinmemesi durumunda Türkiye’nin su fakiri bir ülke konumuna gelebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, Cumhurbakanı'nın eşinin himayelerinde başlatılan su verimliliği seferberliğinden de bahsetti.

Su Yönetiminde Kalite ve Etkinlik

Su yönetiminde kalitenin önemine de değinen Karaaslan, “Sakarya Havzası nehir altı su yönetim planı Ulusal Su Kurulundan geçti. En kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek,” dedi.

Vali Yardımcısından Sürdürülebilirlik Vurgusu

Sakarya Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu da Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirtti. Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını dile getiren Kutlu, sürdürülebilir su yönetimi uygulamasına geçmenin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Kutlu, ülke genelinde toplam 25 havza kurulunun bulunduğunu ve bu toplantıların amacının sağlıklı su kullanımını sağlamak ve gelecek nesillere doğru yöntemlerle aktarım yapmak olduğunu kaydetti. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Sakarya...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Sakarya Havzası Su Kurulu Toplantısı"nda, nehir havza ve taşkın yönetimi planları ile sektörel su tahsis planı, içme ve kullanma suyu havzası koruma planı gibi konular ele alındı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Sakarya...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Sakarya Havzası Su Kurulu Toplantısı"nda, nehir havza ve taşkın yönetimi planları ile sektörel su tahsis planı, içme ve kullanma suyu havzası koruma planı gibi konular ele alındı.

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