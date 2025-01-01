DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,5 0,53%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.292.943,92 -0,08%

Sakarya'da Sürücü Uygulama Noktasında Aracını Bırakıp Kaçtı

Adapazarı'nda polis uygulamasını gören sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Kadın yolcu ise taksiyle bölgeden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 05:06
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 05:16
Sakarya'da Sürücü Uygulama Noktasında Aracını Bırakıp Kaçtı

Sakarya'da İlginç Olay: Sürücü Aracını Bırakarak Kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polisin uygulama yaptığını gören bir sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Olay, Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen denetim sırasında meydana geldi.

Polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu fark etti. Ekipler aracın yanına geldiklerinde, yolcu koltuğunda oturan bir kadını gördü. Polis memurunun "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin?" sorusuna yanıt veren kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum," şeklinde cevap verdi.

Kadının "Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim" sözlerine karşılık polis memuru, "Aracın sahibini bul getir, seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan, aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim," dedi.

Bu esnada kadın, çağırdığı bir taksiyle bölgeden hızla uzaklaştı. Sürücüsü olmayan pikap ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan, Sakarya genelinde polis ekipleri uygulamalarına devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı....

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı. Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu tespit etti. Pikabın yanına gelen ekipler, aracın yolcu koltuğunda oturan kadını gördü. Polisin "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin" sorusuna kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum." cevabını verdi. Kadın daha sonra çağırdığı bir taksiyle bölgeden uzaklaştı, sürücüsü bulunamayan pikap, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı....

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı. Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu tespit etti. Pikabın yanına gelen ekipler, aracın yolcu koltuğunda oturan kadını gördü. Polisin "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin" sorusuna kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum." cevabını verdi. Kadın daha sonra çağırdığı bir taksiyle bölgeden uzaklaştı, sürücüsü bulunamayan pikap, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Sürücü Uygulama Noktasında Aracını Bırakıp Kaçtı
2
Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgasına Polis Müdahalesi
3
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
4
Çorum'da Yangın: Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırılan Kişi Yoğun Bakımda
5
Muğla’daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Bayram Çiçek Defnedildi
6
Sinop Valiliği'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Üniversiteye Rektör Atadı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler