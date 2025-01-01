Sakarya'da Sürücü Uygulama Noktasında Aracını Bırakıp Kaçtı

Sakarya'da İlginç Olay: Sürücü Aracını Bırakarak Kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polisin uygulama yaptığını gören bir sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Olay, Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen denetim sırasında meydana geldi.

Polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu fark etti. Ekipler aracın yanına geldiklerinde, yolcu koltuğunda oturan bir kadını gördü. Polis memurunun "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin?" sorusuna yanıt veren kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum," şeklinde cevap verdi.

Kadının "Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim" sözlerine karşılık polis memuru, "Aracın sahibini bul getir, seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan, aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim," dedi.

Bu esnada kadın, çağırdığı bir taksiyle bölgeden hızla uzaklaştı. Sürücüsü olmayan pikap ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan, Sakarya genelinde polis ekipleri uygulamalarına devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı. Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu tespit etti. Pikabın yanına gelen ekipler, aracın yolcu koltuğunda oturan kadını gördü. Polisin "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin" sorusuna kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum." cevabını verdi. Kadın daha sonra çağırdığı bir taksiyle bölgeden uzaklaştı, sürücüsü bulunamayan pikap, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı. Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu tespit etti. Pikabın yanına gelen ekipler, aracın yolcu koltuğunda oturan kadını gördü. Polisin "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin" sorusuna kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum." cevabını verdi. Kadın daha sonra çağırdığı bir taksiyle bölgeden uzaklaştı, sürücüsü bulunamayan pikap, çekici yardımıyla otoparka çekildi.